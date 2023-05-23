Народный календарь. Почему нельзя смотреть на солнце 26 мая

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

26 мая Православная церковь почитает раннехристианскую мученицу Гликерию Ираклийскую, в народе этот день назвали Лукерья Комарница. На Руси приметили, что именно в этот день просыпаются комары.

Еще одно прозвище святой — Лукошница. В это время мужчины с утра до вечера проводили за работой в полях, куда женщины обычно приносили им обеды в лукошках.

В этот день следует воздержаться от оформления кредитов и больших покупок. Стоит проявить экономию и бережливость.

При выходе на улицу не смотрите в сторону солнца, иначе в вас проникнет нечистая сила и морально ослепит.

Плакать в этот день тоже не стоит. Считается, что слезы, пролитые на Лукерью, принесут большие проблемы. Кроме того, запрещается оставлять волосы на расческе, иначе будут ссоры в семье.

Приметы погоды:

Ласточки мельтешат — к теплой погоде.

Птицы поют до рассвета — к скорому дождю.

Ветер дует сильный — грядут заморозки.

Появились крупные комары – к хорошему урожаю.

Именины: Иван, Александр, Георгий, Гавриил. Василий, Егор, Ефим, Сергей, Арина, Ирина, Гликерия.