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Приметы и советы

Новое правило ЦБ Украины по гособлигациям привело инвесторов в негодование

Юлия Курганова
В мире
Новое правило ЦБ Украины по гособлигациям привело инвесторов в негодование
Фото: president.gov.ua

Зарубежные покупатели государственного долга Украины возмущены новым требованием Нацбанка (НБУ), по которому выводить проценты могут только держатели по меньшей мере трехмесячных облигаций.

НБУ установил дополнительное требование для вывода зарубежными инвесторами процентов по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ), по которому разрешается выводить проценты при условии владения облигациями не менее 90 дней. Это правило начало действовать 22 мая.

— Новое ограничение вызвало волну негодования среди нерезидентов. Выяснилось, что многие из них держали в ОВГЗ свои капиталы меньше 90 дней, потому снова останутся ни с чем, — сообщило издание «Страна.uа» в Telegram-канале, ссылаясь на источники.

В одном из банков порталу пояснили, что большинство иностранных инвесторов «сидят на чемоданах», то есть вкладываются на вторичном рынке в гособлигации, по которым сроки погашения заканчивались в среднем через 30 дней. После введения «90-дневного правила» вернуть свои капиталы на родину стало труднее. Нежелание НБУ выпускать капиталы за рубеж эксперты объясняют еще экономией золотовалютных резервов, передает РИА Новости.

— С одной стороны НБУ экономит валютные резервы, а с другой — пытается подтолкнуть иностранцев к реинвестированию средств на Украине. К покупке новых ОВГЗ. Многие инвесторы отреагировали на это негативно. Сказали, что выполнят новые правила, но больше никогда не будут вкладываться ни во что на Украине, — заявили изданию в одном из инвестфондов.

Издание Financial Times сообщило, что Украина получила в 2022 году меньше половины того объема финансовой помощи, который ей обещали западные страны.

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