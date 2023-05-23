Фото: bundeskanzleramt.at

Читатели издания New York Times обратили внимание на странное сочетание текста статьи об отъезде президента Украины Владимира Зеленского с саммита G7 и сопровождающему ее снимку.

Согласно публикации, которая была размещена в Twitter-аккаунте газеты, украинский лидер покинул саммит с «обещаниями об обучении его пилотов управлять истребителями F-16 и отрицанием заявлений перехода Артемовска под контроль ВС РФ». Но в качестве иллюстрации для поста журналисты выбрали фото с шестью мужчинами, которые несут гроб.

«Зеленский покинул саммит G7, а на фотографии изображен вынос гроба. Что бы это могло значить?» — спросила пользователь Yana Rakhmatullina.

«Зеленский что, покинул G7 в гробу?» — выразил удивление Chronology.

Также пользователи возмутились итогами саммита «Большой семерки».

«Операция по отмыванию денег», — написал Vic.

«Разжигатели войны из Соединенных Штатов будут тянуть этот конфликт до тех пор, пока Зеленский с кучей кокаина в президентском дворце будет бормотать и ругаться хриплым голосом, в то время как Киев лежит в руинах», — заявил Eljay Edwards.

22 мая издание Global Times сообщило, что визит Владимира Зеленского на саммит G7 показал нежелание Запада мирно завершить конфликт с РФ. В статье отмечается, что взятие Артемовска российской армией является большим прогрессом для России и повышает дух солдат.