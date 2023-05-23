Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Капремонт дома с фронтом в Лефортове завершится в 2023 году

Евгений Силаев
Город
Капремонт дома с фронтом в Лефортове завершится в 2023 году
Фото: ФКР Москвы

В рамках столичной программы капитального ремонта восстановление дома 1953 года постройки в неоклассическом стиле завершится в Лефортове в 2023 году. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

Здание расположено по адресу Лефортовский Вал, дом 7. До конца 2023 года специалисты приведут в порядок фасад, крышу, подвал и подъезды.

— Дом № 7 на Лефортовском Валу — архитектурная доминанта района. Портрет этого объекта притягивает к себе взгляды москвичей и гостей столицы. В этом году проведем его комплексный капитальный ремонт. Фасад, крышу, подъезды, подвал, а также внутренние коммуникации. Дом с 70-летней историей получит вторую жизнь. Мы уже разработали уникальный проект проведения работ. Учли все нюансы дома, — рассказал заместитель гендиректора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

На первом этапе работ специалисты занялись очисткой наружных стен от накопившихся загрязнений. Затем специалисты промоют плоскости, выполнят расшивку швов и восстановят утраченные элементы кирпичной кладки.

После этого намокшие поверхности обработают антисептиком. Отдельно специалисты восстановят архитектурный декор дома. Для этих целей будут использоваться современные средства и инструменты.

Кроме того, специалисты проложат новую электросеть. Также они заменят системы отопления, подачи холодной и горячей воды.

В Тимирязевском районе столицы начался капитальный ремонт дома № 2 в Красностуденческом проезде. Работы разделены на несколько этапов.

капремонт Район Лефортово Москва
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учимся видеть солнечный свет: как мы изменились после пандемии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Блудные сыны: зачем «поуехавшие» хотят снять с себя статус иноагента

Ирина Трасковецкая
Ирина Трасковецкая

Как меняется район Северное Тушино

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Все мнения
О проекте