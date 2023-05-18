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Капремонт дома 1979 года постройки начался в Тимирязевском районе

Евгений Белоусов
Город
Капремонт дома 1979 года постройки начался в Тимирязевском районе
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Москва, Красностуденческий проезд, 2 Карта всех событий

В Тимирязевском районе столицы начался капитальный ремонт дома № 2 в Красностуденческом проезде. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Работы по восстановлению фасада разделены на несколько этапов. На первом этапе мастера промоют облицованные поверхности, расчистят межпанельные швы от старого заполнения с последующей их герметизацией современными теплоизолирующими материалами.

На следующем этапе в местах замокания нанесут антигрибковую защиту пораженных конструкций, восстановят разбитую плитку в местах утраты. После подготовки стен фасада будет выполнена гидрофобизация всех открытых поверхностей силиконовой эмульсией.

На завершающем этапе специалисты отделочных работ приведут в порядок входные группы и лоджии, отремонтируют оконные и дверные откосы, произведут работы по обновлению приямков и создадут новое эстетичное плиточное покрытие цоколя.

Помимо этого, в столичном районе Отрадное специалисты проведут капитальный ремонт здания, расположенного по адресу улица Отрадная, дом № 15б. Для обновления фасада дома специалисты используют современную технологию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Также в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда стартуют работы по обновлению фасада дома № 2/1 по улице Викторенко.

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