Фасад дома в районе Отрадное обновят по современной технологии

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Москва, Отрадная улица, 15Б Карта всех событий

В столичном районе Отрадное специалисты проведут капитальный ремонт здания, расположенного по адресу улица Отрадная, дом № 15б. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе Фонда капремонта (ФКР) города Москвы.

Для обновления фасада дома специалисты используют современную технологию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Она позволяет создать новый облик здания и при этом комплексно восстановить его технические характеристики.

— Технология применяется для восстановления портрета домов, облицованных мелкоразмерной плиткой. Она крайне надежна и эффективна, — сообщил заместитель генерального директора ФКР Владимир Кожиченков.

Мероприятия по обновлению фасада разделят на несколько этапов для удобства жителей дома. Для начала специалисты проведут подготовительные работы по промывке плоскостей и исправлению геометрии панелей. Затем будут нанесены клеевые, декоративные и окрасочные слои. Также в рамках капитального ремонта установят пластиковые стеклопакеты, отремонтируют приямки, оконные и дверные откосы, балконы и лоджии, входные группы.

Дом, в котором проведут работы, был построен по типовому объекту в 1978 году. Он находится на улице Отрадной, где в 1980-е годы были сняты сцены фильма «Блондинка за углом» с Андреем Мироновым.

Также в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда стартуют работы по обновлению фасада дома № 2/1 по улице Викторенко.