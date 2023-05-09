Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Капремонт дома с аркадой начнется на улице Викторенко

Евгений Белоусов
Город
Капремонт дома с аркадой начнется на улице Викторенко
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Москва, улица Викторенко, 2/1 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда стартуют работы по обновлению фасада дома № 2/1 по улице Викторенко. Об этом во вторник, 9 мая, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) города Москвы.

— Сохранение исторического облика домов советского периода — важная задача для ФКР Москвы. Сложно переоценить значимость данных объектов, так как их портреты являются отражением эстетики целой эпохи нашей страны, — заявил заместитель генерального директора ФКР Владимир Кожиченков.

В рамках капремонта фасада пройдет большой объем восстановительных работ. Сначала специалисты произведут полную промывку плоскостей стен из керамического блока и кирпича от загрязнений, расчистят рустованные сегменты и декор от старой краски.

Затем специалисты займутся восстановлением поверхностей стен кирпичной кладки. В процессе работ они заполнят выветренные швы специальным составом. На участки фасада со следами намокания нанесут антисептический раствор.

После полного комплекса работ сотрудники ФКР проведут гидрофобизацию, которая надежно защитит стены дома от агрессивного воздействия осадков. Особое внимание будет уделено воссозданию и бережному сохранению элементов архитектурного декора.

Также в рамках столичной программы капремонта жилого фонда стартуют работы в доме № 5, корпус 4, на улице Петрозаводской. Здание было построено в 1970 году. В 2023 году специалисты обновят фасад объекта и заменят внутридомовые коммуникации.

Кроме того, в этом году стартуют работы по благоустройству построенного в 1953 году дома № 14 на Ломоносовском проспекте. На объекте начинаются работы по восстановлению фасада и кровельного покрытия.

капремонт Москва Северный административный округ (САО)
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Все мнения
О проекте