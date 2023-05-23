Скончался председатель Заксобрания Омской области Варнавский

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Умер председатель Законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский, ему было 75 лет. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко.

— Ушел из жизни председатель Законодательного собрания Омской области Владимир Алексеевич Варнавский. Он всю жизнь работал на благо жителей региона. Его дела будут жить всегда в сердцах людей. Это большая утрата для всех нас, — написал он в Telegram-канале.

Глава Омской области выразил соболезнования родным и близким умершего.

Варнавский родился в Омске в 1947 году. Он являлся советским и российским государственным политическим деятелем. Варнавский был председателем Законодательного собрания Омской области около 30 лет — с 1994 года.