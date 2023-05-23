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Город выставил на торги право на размещение наземной автостоянки в районе Дорогомилово

Лейла Алиева
Город
Город выставил на торги право на размещение наземной автостоянки в районе Дорогомилово
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Украинский бульвар, 15 Карта всех событий

Город выставил на торги земельный участок возле площади Киевского вокзала, где появится наземная автостоянка на 12 парковочных мест. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— На открытом аукционе будет реализован участок площадью четыре сотки по адресу Украинский бульвар, дом 15. Победитель сможет организовать здесь наземную парковку, рассчитанную на 12 автомобилей. Размер ежегодной платы за размещение некапитального объекта определится по итогам торгов, — рассказал он.

Заявки на участие в торгах принимаются до 16 июня, аукцион пройдет 20 июня в онлайн-формате. С победителем подпишут договор на пять лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

С января по март текущего года столица реализовала на торгах более 1,8 тысячи машино-мест, что на треть больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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