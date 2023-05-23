Российские эксперты рассказали о новой туристической политике Турции

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К началу лета в Турции планируют внедрить новую политику в отношении российских туристов. Об этом сообщил президент Ассоциации отельеров Бодрума Омер Фарук Денгиз.

Согласно нововведениям, все отели Турции вместимостью от 30 или 50 номеров должны будут получить сертификаты безопасности. Программа должна быть окончательно внедрена до 2030 года.

— Программа «Устойчивый туризм» к ковидным ограничениям никакого отношения не имеет. Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) определяет устойчивый туризм как туризм, который полностью учитывает его текущие и будущие экономические, социальные и экологические последствия, — прокомментировал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с РБК.

Эксперты из Анталии назвали четыре причины, по которой россияне отказываются от отдыха на турецких курортах. По их словам, падение потока туристов из России повлияло на туризм в стране в целом. Этот период назвали «застойным маем».

Уже этим летом Россия запустит регулярное прямое авиасообщение с Кубой. С 1 июля россияне смогут посетить Гавану. В какие еще курортные страны россияне смогут в ближайшем будущем улететь без пересадок, выясняла «Вечерняя Москва».