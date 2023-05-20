Эксперты назвали четыре причины отказа россиян от курортов Турции

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Эксперты из Анталии назвали четыре причины, по которой россияне отказываются от отдыха на турецких курортах. По их словам, падение потока туристов из России повлияло на туризм в стране в целом. Этот период назвали «застойным маем».

По мнению экспертов, первые четыре месяца для туризма в Анталии были успешными. Однако затем рост количества прибывающих отдыхающих замедлился. Потери в первые две недели мая составили уже 12 процентов ожидаемых туристов, хотя стартовал курортный сезон. Специалисты отмечают, что это результат введения новых цен на отдых.

Причиной замедления роста этого показателя называют снижение количества прибывающих туристов из России. Основными четырьмя причинами этого специалисты называют сильное обесценивание рубля, конкурентоспособность в качестве места для отдыха Египта, Дубая и Мальдив, а также проведение в Турции выборов и опасения туристов из-за случившегося землетрясения.

Эксперты добавили, что спад турпотока является тревожной тенденцией. Однако рост российского туристического потока ожидается с середины июня, передает портал «Турпром».

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, почему в настоящее время наблюдается снижение цен на отдых в Турции.