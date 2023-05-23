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Новостройку на 192 квартиры по реновации построят на Люблинской улице

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку на 192 квартиры по реновации построят на Люблинской улице
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Люблинская улица, 111с2 Карта всех событий

В столичном районе Люблино возведут жилой дом на 192 квартиры по программе реновации. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

В здании появится 48 однокомнатных, 120 двухкомнатных и 24 трехкомнатные квартиры. В каждой из них выполнят отделку в соответствии со стандартами программы: установят розетки и осветительные приборы, а также необходимую сантехнику.

— В рамках проекта специалисты устроят проезды и тротуары, открытые плоскостные парковки и поставят фонари. Также на территории жилого дома установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, — рассказала Яковлева.

Первый этаж новостройки предусмотрен для колясочной и кладовки для уборочного инвентаря. В нежилой части здания смогут открыться коммерческие предприятия, передает официальный сайт мэра Москвы.

Другие шесть домов, построенные по реновации, готовят к заселению на севере Москвы. Новые квартиры получат более 1,5 тысячи человек. Общая площадь квартир превышает 50 тысяч квадратных метров.

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