Шесть домов по программе реновации готовят к заселению на севере Москвы

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На севере Москвы готовят к заселению шесть домов по программе реновации. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Новые квартиры получат более 1,5 тысячи человек. Общая площадь квартир превышает 50 тысяч квадратных метров.

— Дополнительно на территории округа ведется строительство и проектирование 57 новостроек с общей площадью квартир около 1,1 миллиона квадратных метров, — цитирует его официальный сайт мэра Москвы.

Строительство новостроек пройдет в районах Бескудниковский, Головинский и Дмитровский.

Более 14 миллионов квадратных метров жилья построят на востоке и юго-востоке столицы по программе реновации. Наибольшее количество жилья появится на юго-западе города — 4,7 миллиона квадратных метров, на втором месте — САО и ЗАО, где планируется возвести по 4,4 миллиона квадратных метров жилья.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве дворовых территорий в рамках реновации. По его словам, специалисты благоустроили 1,6 миллиона квадратных метров дворов.