Более 14 миллионов квадратных метров жилья по реновации появится в ВАО и ЮВАО

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 14 миллионов квадратных метров жилья построят на востоке и юго-востоке столицы по программе реновации. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— В Восточном округе планируется построить около 8,7 миллиона квадратных метров, а в Юго-Восточном — 6,1 миллиона. При этом сами здания будут выполнены согласно современным архитектурным и планировочным решениям, — отметила она.

Наибольшее количество жилья появится на юго-западе города — 4,7 миллиона квадратных метров, на втором месте САО и ЗАО, где планируется возвести по 4,4 миллиона квадратных метров жилья. Также в рамках реновации построят 190 социальных объектов: 81 детский сад, 62 школы и 11 учебно-воспитательных комплексов.

Недавно в столичном районе Капотня завершилось строительство первого дома по программе реновации. Разрешение на его ввод в эксплуатацию уже выдано. Новостройке также присвоили почтовый адрес 1-й квартал Капотни, дом № 1.

В Северо-Восточном административном округе Москвы снесли уже 21 дом по программе реновации. На месте снесенных домов уже возводится семь новых зданий.