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Первый дом по программе реновации достроили в Капотне

Полина Пашкина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Первый дом по программе реновации достроили в Капотне
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, район Капотня, 1-й квартал Карта всех событий

В столичном районе Капотня завершилось строительство первого дома по программе реновации. Разрешение на его ввод в эксплуатацию уже выдано. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Новостройке уже присвоили почтовый адрес 1-й квартал Капотни, дом № 1.

— Жилой дом, состоящий из трех двухсекционных корпусов переменной этажности, стал первым готовым объектом программы реновации на территории района Капотня. Жители ветхих пятиэтажек улучшат свои жилищные условия, переехав в новостройку общей площадью более 37 тысяч квадратных метров, — рассказал Войстратенко.

В доме располагаются 320 квартир: 135 однокомнатных, 159 двухкомнатных и 26 трехкомнатных. Восемь из них оборудовали для маломобильных горожан. В квартирах увеличили габариты коридоров и дверных проемов, а в санузлах установили поручни.

Вокруг дома благоустроили территорию. Въезд во двор ограничат: жильцы дома смогут оставлять свои машины на подземной одноуровневой парковке, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столичном районе Северное Измайлово построят дом на 609 квартир в рамках реализации программы реновации.

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