Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин рассказал о комплексном благоустройстве дворовых территорий в рамках реновации

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Собянин рассказал о комплексном благоустройстве дворовых территорий в рамках реновации
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Специалисты благоустроили 1,6 миллиона квадратных метров дворов в рамках программы реновации. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Смотрим на благоустройство в комплексе: чтобы жители любого возраста могли отдыхать и заниматься спортом в шаговой доступности от дома. Рядом с новостройками разместили больше 600 спортивных и детских площадок, — сказал он.

Мэр в своем Telegram-канале напомнил, что в рамках программы реновации в городе ввели в эксплуатацию 249 новостроек. В общей сложности предусмотрено расселение 5175 домов, в которых проживают около миллиона москвичей.

В столичном районе Кунцево возведут дом по программе реновации. Объект возведут по адресу Молодогвардейская улица, земельный участок 53. В новостройку смогут переехать около 500 жителей района.

Кроме того, в Кузьминках построят дом с подземной автостоянкой по программе реновации. Новостройка будет расположена по адресу улица Юных Ленинцев, земельный участок 97/4. В доме будет 28 однокомнатных, 131 двухкомнатная и 29 трехкомнатных квартир.

Свыше 40 разрешений выдали в Москве на строительство домов по программе реновации. Общая площадь новостроек составит около 1,5 миллиона квадратных метров.

Недвижимость Дворы Москва Сергей Собянин
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте