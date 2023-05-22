Собянин рассказал о комплексном благоустройстве дворовых территорий в рамках реновации

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Специалисты благоустроили 1,6 миллиона квадратных метров дворов в рамках программы реновации. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Смотрим на благоустройство в комплексе: чтобы жители любого возраста могли отдыхать и заниматься спортом в шаговой доступности от дома. Рядом с новостройками разместили больше 600 спортивных и детских площадок, — сказал он.

Мэр в своем Telegram-канале напомнил, что в рамках программы реновации в городе ввели в эксплуатацию 249 новостроек. В общей сложности предусмотрено расселение 5175 домов, в которых проживают около миллиона москвичей.

В столичном районе Кунцево возведут дом по программе реновации. Объект возведут по адресу Молодогвардейская улица, земельный участок 53. В новостройку смогут переехать около 500 жителей района.

Кроме того, в Кузьминках построят дом с подземной автостоянкой по программе реновации. Новостройка будет расположена по адресу улица Юных Ленинцев, земельный участок 97/4. В доме будет 28 однокомнатных, 131 двухкомнатная и 29 трехкомнатных квартир.

Свыше 40 разрешений выдали в Москве на строительство домов по программе реновации. Общая площадь новостроек составит около 1,5 миллиона квадратных метров.