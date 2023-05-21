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Дом по программе реновации построят в Кунцеве

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по программе реновации построят в Кунцеве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Молодогвардейская улица, 53 Карта всех событий

В столичном районе Кунцево возведут дом по программе реновации. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Новостройку возведут на месте сноса расселенных домов по адресам: Молодогвардейская улица, дома 51 и 53. 120 семей из этих домов получили современные комфортные квартиры в двух новостройках по адресам: Молодогвардейская улица, дом 44 и Бобруйская улица, дом 15/1, — сказал он.

Объект возведут по адресу Молодогвардейская улица, земельный участок 53. В новостройку смогут переехать около 500 жителей района, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В столичном районе Кузьминки построят дом с подземной автостоянкой по программе реновации. Новостройка будет расположена по адресу улица Юных Ленинцев, земельный участок 97/4. В доме будет 28 однокомнатных, 131 двухкомнатная и 29 трехкомнатных квартир.

В Северо-Восточном административном округе Москвы уже снесен 21 дом по программе реновации. На месте снесенных домов уже возводится семь новых зданий.

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