Дом на 188 квартир по реновации построят в Кузьминках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, улица Юных Ленинцев, 97к1 Карта всех событий

В столичном районе Кузьминки построят дом с подземной автостоянкой по программе реновации. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Очередной дом в районе Кузьминки возведут по индивидуальному проекту, для переселения жителей будет доступно 188 квартир. На данный момент вся документация, необходимая для начала работ на стройплощадке, выдана, — сказал он.

Новостройка будет расположена по адресу улица Юных Ленинцев, земельный участок 97/4. В доме будет 28 однокомнатных, 131 двухкомнатная и 29 трехкомнатных квартир, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы уже снесен 21 дом по программе реновации. На месте снесенных домов уже возводится семь новых зданий.

В столичном районе Капотня завершилось строительство первого дома по программе реновации. Разрешение на его ввод в эксплуатацию уже выдано.

В столичном районе Северное Измайлово построят дом на 609 квартир в рамках реализации программы реновации. В здании появится 127 однокомнатных, 387 двухкомнатных и 95 трехкомнатных квартир.