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Норвежский депутат Виборг призвал направлять беженцев за пределы Европы

Лейла Алиева
В мире
Норвежский депутат Виборг призвал направлять беженцев за пределы Европы
Фото: Pixabay

Евросоюз испытывает немало проблем из-за потока мигрантов, поэтому стоит рассмотреть возможность отправки беженцев в другие безопасные страны. Об этом заявил член норвежского парламента Эрленд Виборг.

— Разумеется, тот факт, что так много людей приезжает в Норвегию за короткий промежуток времени создает множество проблем, связанных с расселением, жильем, социальными услугами и так далее. Когда мы также видим, что увеличивается приток просителей убежища из стран за пределами Европы, это создает дополнительные серьезные проблемы, — пояснил он.

В связи с этим Виборг задается вопросом, работает ли правительство над поиском убежища для беженцев или направлением их в третьи страны, передает Lenta.ru.

Миграционная политика действующего американского лидера Джо Байдена привела к тому, что Штаты превратились в свалку. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп. Он отметил, что именно под его руководством границы были всегда под охраной, все изменилось именно при президентстве Байдена.

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