Стартовало благоустройство станции будущего МЦД-4 Поклонная в ЗАО

Фото: Городское хозяйство Москвы

Специалисты приступили к благоустройству станции будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) Поклонная в Западном административном округе (ЗАО). Об этом во вторник, 23 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Петр Бирюков.

По его словам, в районе появятся комфортные места для отдыха. Также специалисты комплекса городского хозяйства приведут в порядок участок возле реки Сетуни и озеленят территорию.

Работы пройдут на улицах 1812 года и Генерала Ермолова, участке Поклонной улицы от дома 4 до дома 17, в проектируемом проезде № 1138, на территории микрорайона Сетунь от дома 10 до дома 25 и в 2-м Мосфильмовском переулке.

— В рамках проекта уберем в кабельную канализацию воздушные провода, заменим покрытие на тротуарах и проезжей части, установим остановочные павильоны и современные фонари. Для повышения безопасности пешеходов на переходах рядом со станцией появятся опоры контрастного освещения, для водителей организуем удобные парковки, — рассказал Бирюков.

Отмечается, что основные работы на территории планируется выполнить до конца 2023 года.

Возле станции метро «Лианозово» специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по благоустройству. Они пройдут на улицах Доронина и Зональной, участке Псковской улицы, перекрестке Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, а также на развороте под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинской.