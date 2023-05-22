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Работы по благоустройству стартовали у станции метро «Лианозово»

Полина Пашкина
Город
Работы по благоустройству стартовали у станции метро «Лианозово»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Возле станции метро «Лианозово» специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по благоустройству. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы пройдут на улицах Доронина и Зональной, участке Псковской улицы, перекрестке Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, а также развороте под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинской.

— Главные задачи — улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий, создание удобных маршрутов от жилой застройки к метро. Для местных жителей обустроим зоны отдыха с уличными качелями, навесами и лавочками, на финальном этапе проведем озеленение, — рассказал Петр Бирюков.

В частности, специалисты высадят деревья и цветы. Кроме того, уже существующий газон приведут в порядок, а также разобьют новый.

Чтобы обеспечить безопасность, в границах работ разместили строительный городок, выставили ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры, а для горожан организовали специальные проходы.

Уточняется, что основные работы будут выполнены к открытию станции метро «Лианозово», а полностью благоустройство завершится летом 2024 года.

Также в столице начались работы по благоустройству территории, которая прилегает к транспортно-пересадочному узлу «Медведково» в Северо-Восточном административном округе столицы.

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