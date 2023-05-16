Благоустройство территории возле ТПУ «Медведково» стартовало на северо-востоке Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москва, Северо-Восточный административный округ, район Северное Медведково Карта всех событий

Начались работы по благоустройству территории, которая прилегает к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) «Медведково» в Северо-Восточном административном округе столицы. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы для того, чтобы улучшить пешеходную и транспортную доступность ТПУ. В его состав входят станция Калужско-Рижской линии метро, а также остановки наземного общественного транспорта.

В 2023 году запланировано проведение первого этапа по благоустройству территории, в ходе чего будут обновлены улица Грекова и участок улицы Широкой. Второй этап реализуют уже в следующем году.

Сейчас специалисты приступили к демонтажу покрытия тротуаров и прокладке кабельной канализации на улице Грекова со стороны Студеного проезда.

— В ходе работ на улице Грекова обновим асфальт на проезжей части и тротуары, в том числе восстановим пешеходные дорожки рядом с храмом-часовней в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Сделаем удобные спуски с тротуаров для маломобильных горожан, реконструируем ливневку и высадим более 70 деревьев, — рассказал Петр Бирюков.

Также в ходе работ планируется модернизировать систему освещения, установить остановочные павильоны с зарядными слотами, обустроить три точки велопроката и четыре точки велопарковок.

В рамках программы «Мой район» для жителей района Южное Медведково была создана комфортная городская среда, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.