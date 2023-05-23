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Гражданина Украины осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий России

Араз Салехов
Происшествия
Гражданина Украины осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий России
Фото: shutterstock

Суд приговорил жителя Украины к 16 годам колонии за шпионаж в отношении оборонных предприятий России. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Осужденным оказался украинец Андрей Петкевич. Его обвинили по статье УК РФ «Шпионаж». Его отправили в исправительную колонию строгого режима. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) выяснили, что житель Украины выполнял задание СБУ по поиску работников российских оборонных предприятий, работающих с секретными технологиями, передает ТАСС.

Чуть позже были обнародованы кадры задержания Петкевича.

Сотрудники ФСБ арестовали украинку за передачу информации о позициях группировки ВС РФ «Восток». В ходе обысков правоохранители изъяли технические средства, в которых были найдены данные о местоположении и деятельности группировки войск ВС РФ «Восток», принимающей участие в спецоперации.

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