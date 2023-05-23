Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Онколог Копосов назвал пять мер защиты от рака желудка

Ирина Игнатенко
Общество
Онколог Копосов назвал пять мер защиты от рака желудка
Фото: Pixabay

Рак желудка входит в десятку самых распространенных онкологических заболеваний в России и мире. Ежегодно от этого заболевания погибают около 15 000 россиян. Онколог Павел Копосов дал советы, как защититься от этой болезни.

Врач отметил, что не стоит часто есть переработанные мясные продукты: колбасы, сосиски, а также красное мясо. Не нужно полностью исключать эти продукты из рациона, но не стоит питаться только ими.

Копосов уточнил, что необходим разнообразный и полноценный рацион с высоким содержанием клетчатки.

Также необходимо отказаться от слишком острой, соленой и горячей пищи. Онколог также посоветовал исключить вредные привычки, в частности курение, а также сократить употребление спиртных напитков, передает Life.ru.

В свою очередь онколог Суна Исакова назвала основные признаки, указывающие на развития рака толстой кишки. Стоит пройти обследование, если появились боль в животе, диарея, а также ректальное кровотечение и железодефицитная анемия, передает Nation news.

Одним из самых распространенных онкологических заболеваний является рак кишечника. Каждый год в России выявляют порядка 600 тысяч новых случаев заболевания.

Здоровье Врачи Онкология
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Кто больше сопереживает больному — лечащий врач или чат-бот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учимся видеть солнечный свет: как мы изменились после пандемии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Блудные сыны: зачем «поуехавшие» хотят снять с себя статус иноагента

Ирина Трасковецкая
Ирина Трасковецкая

Как меняется район Северное Тушино

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Все мнения
О проекте