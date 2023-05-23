Ефимов: Самозанятые москвичи заработали почти 670 миллиардов рублей

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Доход самозанятых жителей столицы в период с 1 января 2019 года по 1 апреля 2023 года составил почти 670 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С 2019 года, когда в Москве начал действовать налог на профессиональный доход, самозанятые пополнили столичный бюджет почти на 16 миллиардов рублей. На 1 апреля 2023 года в столице работали 1,3 миллиона плательщиков налога на профессиональный доход — это 18 процентов от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. За три месяца этого года количество самозанятых в Москве увеличилось на 67,4 тысячи человек, — рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева добавила, что в первом квартале 2023 года самозанятые пополнили столичный бюджет на 2,2 миллиарда рублей. Это на 27 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова отметила, что с их помощью более 35 тысяч человек открыли самозанятость с 2020 года.

Количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице на 1 марта превысило 1,28 миллиона человек, что равно 18 процентам от общего числа самозанятых в России. За первые два месяца 2023 года они перечислили в бюджет 1,5 миллиарда рублей.