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Москва выставит на торги помещение на западе столицы

Павел Иванов
Город
Москва выставит на торги помещение на западе столицы
Фото: Сайт мэра Москвы
Москва, Ярцевская улица, 27к1 Карта всех событий

Город планирует выставить на торги помещение на западе столицы. Его площадь составит более 500 квадратных метров. Об этом во вторник, 23 мая, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, здание, в котором оно находится, расположено на углу Ярцевской и Ельнинской улиц.

— В ближайшее время город выставит на торги помещение с витринными окнами, расположенное на первом этаже жилого дома 27, корпус 1, на Ярцевской улице, — рассказал Гаман.

Министр также уточнил, что объект имеет три отдельных входа. Владелец помещения сможет использовать его на свое усмотрение. К примеру, разместить там точку сферы услуг, магазин или офис. Здание имеет доступную транспортную и пешеходную инфраструктуру, кроме того, оно расположено недалеко от лесопарков и Гребного канала. Рядом находятся станция метро «Молодежная» Арбатско-Покровской линии и Рублевское шоссе, сообщил сайт мэра Москвы.

Также город выставил на торги земельный участок возле площади Киевского вокзала, где появится наземная автостоянка на 12 парковочных мест.

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