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Инфекционист Тимаков рассказал, стоит ли ожидать всплеска заболеваемости COVID-19 в России

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист Тимаков рассказал, стоит ли ожидать всплеска заболеваемости COVID-19 в России
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что через две–три недели в России возможен небольшой подъем заболеваемости коронавирусом.

Рост заболеваемости произойдет из-за летних миграционных потоков.

— Однако у нас уже есть перекрестный иммунитет. Он связан и с естественным иммунитетом, и с искусственным иммунитетом после вакцинации, — уточнил Тимаков в комментарии НСН.

В связи с этим, по словам эксперта, тяжелых случаев заболевания ожидать не стоит. Болезнь будет протекать в легкой форме.

В начале мая ВОЗ офи­циально объявила об окончании коронавиру­сной пандемии. Эксперт отмечают, что распространенный в настоящее время коронавирус­ный штамм «арктур» уже не представляет серьезной угрозы, передает argumenti.ru.

По меньшей мере 20 миллионов человек умерли от коронавируса с начала пандемии в 2020 году. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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