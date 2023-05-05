Глава ВОЗ: Минимум 20 миллионов человек умерли от коронавируса с начала пандемии

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По меньшей мере 20 миллионов человек умерли от коронавируса с начала пандемии в 2020 году. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, официальные данные сильно занижены и отличаются от настоящего числа умерших от COVID-19.

— С 2020 года от коронавирусной инфекции официально погибло около семи миллионов человек. Однако реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших, — передает слова Гебрейесуса РИА Новости.

В ходе брифинга в ВОЗ заявили об отмене статуса пандемии COVID-19. Предложение внес комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19.

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 4215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За указанный период официально были подтверждены 32 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Еще 773 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. За сутки полностью выздоровели более шести тысяч пациентов.