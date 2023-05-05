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ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил на брифинге глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии, — цитирует слова Гебрейесуса РИА Новости.

По его словам, от COVID-19 с начала пандемии погибло по меньшей мере 20 миллионов человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила, что на территории России замедлились темпы снижения заражения COVID-19, однако вариант «арктур» продолжают выявлять в разных субъектах РФ, что говорит о его распространении. По словам Поповой, этот вариант коронавируса на данный момент является наиболее заразным.

При этом вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что очередная волна заражения коронавирусом в России может начаться в мае.

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