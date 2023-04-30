Вирусолог Альтштейн спрогнозировал начало новой волны коронавируса в мае

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Очередная волна заражения коронавирусом в России может начаться в мае. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Последняя волна довольно небольшая. Сказать твердо, что больше волн не будет, наверное, нельзя. Вполне возможно, что волна будет — где-нибудь, может, даже и в мае, но она не будет значительной, это ясно, — сказал он.

По словам Альтштейна, последняя волна заболеваемости была в России в январе, а на ее пике регистрировалось около 13 тысяч случаев в день. Он отметил, что максимальное количество заразившихся коронавирусом в период очередной волны может колебаться в пределах 10–20 тысяч в день, передает ТАСС.

В Российской Федерации замедлились темпы снижения заражения COVID-19, однако вариант «арктур» продолжают выявлять в разных субъектах РФ, что говорит о его распространении. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, этот вариант коронавируса является наиболее заразным.

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