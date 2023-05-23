Вооруженный ножом разбойник угнал машину и попал в ДТП в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Московская область, Королёв, Станционная площадь Карта всех событий

В Подмосковье мужчина напал с ножом на женщину-водителя и угнал ее машину. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 23 мая.

По ее словам, преступление произошло ночью на Станционной площади в Королеве. Вооруженный ножом мужчина незаметно подкрался к припаркованной машине и сел на заднее сиденье. Угрожая оружием, он приказал женщине-водителю выйти из автомобиля. Испугавшись, 56-летняя местная жительница покинула салон. Злоумышленник сел за руль и уехал в сторону Щелково. Потерпевшая обратилась в полицию.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Сотрудники правоохранительных органов смогли выследить подозреваемого по горячим следам. Им оказался 21-летний житель Подмосковья. Мужчина не справился с управлением иномарки и врезался в припаркованный у дома на улице Бурково автомобиль.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Фигуранта задержали, а после заключили под стражу. На момент публикации угнанную машину уже вернули владелице.

Другой угон автомобиля произошел на севере Москвы 17 апреля. Злоумышленник украл автомобиль такси и попытался скрыться на нем от полицейских. Два патрульных автомобиля и два мотоцикла смогли догнать злоумышленника и задержать.