Вооруженный ножом разбойник угнал машину и попал в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье мужчина напал с ножом на женщину-водителя и угнал ее машину. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 23 мая.
По ее словам, преступление произошло ночью на Станционной площади в Королеве. Вооруженный ножом мужчина незаметно подкрался к припаркованной машине и сел на заднее сиденье. Угрожая оружием, он приказал женщине-водителю выйти из автомобиля. Испугавшись, 56-летняя местная жительница покинула салон. Злоумышленник сел за руль и уехал в сторону Щелково. Потерпевшая обратилась в полицию.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Сотрудники правоохранительных органов смогли выследить подозреваемого по горячим следам. Им оказался 21-летний житель Подмосковья. Мужчина не справился с управлением иномарки и врезался в припаркованный у дома на улице Бурково автомобиль.
Фигуранта задержали, а после заключили под стражу. На момент публикации угнанную машину уже вернули владелице.
Другой угон автомобиля произошел на севере Москвы 17 апреля. Злоумышленник украл автомобиль такси и попытался скрыться на нем от полицейских. Два патрульных автомобиля и два мотоцикла смогли догнать злоумышленника и задержать.