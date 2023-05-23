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Вооруженный ножом разбойник угнал машину и попал в ДТП в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Вооруженный ножом разбойник угнал машину и попал в ДТП в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, Королёв, Станционная площадь Карта всех событий

В Подмосковье мужчина напал с ножом на женщину-водителя и угнал ее машину. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 23 мая.

По ее словам, преступление произошло ночью на Станционной площади в Королеве. Вооруженный ножом мужчина незаметно подкрался к припаркованной машине и сел на заднее сиденье. Угрожая оружием, он приказал женщине-водителю выйти из автомобиля. Испугавшись, 56-летняя местная жительница покинула салон. Злоумышленник сел за руль и уехал в сторону Щелково. Потерпевшая обратилась в полицию.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Сотрудники правоохранительных органов смогли выследить подозреваемого по горячим следам. Им оказался 21-летний житель Подмосковья. Мужчина не справился с управлением иномарки и врезался в припаркованный у дома на улице Бурково автомобиль.

Вооруженный ножом разбойник угнал машину и попал в ДТП в Подмосковье Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Фигуранта задержали, а после заключили под стражу. На момент публикации угнанную машину уже вернули владелице.

Другой угон автомобиля произошел на севере Москвы 17 апреля. Злоумышленник украл автомобиль такси и попытался скрыться на нем от полицейских. Два патрульных автомобиля и два мотоцикла смогли догнать злоумышленника и задержать.

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