В Московском зоопарке рассказали, как отличить панду Диндин от Жуи

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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Сотрудники Московского зоопарка во вторник, 23 мая, поделились видео с пандой Диндин за приемом пищи. В комментариях специалисты рассказали, как отличить животное от ее соседа по зоосаду Жуи.

Ролик с «солнечно-дачной» пандой, который специалисты опубликовали в Сети, назвали очень уместным на дождливой неделе. На нем Диндин лакомилась, расслабленно сидя в лучах солнца.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Московский зоопарк

В комментариях к видео специалистам Московского зоопарка задали вопрос, кто запечатлен на кадрах: Диндин или Жуи.

— Диндин. Более острый профиль, — сообщили в комментариях под публикацией в Telegram-канале «Московский зоопарк».

Панды Жуи и Диндин переехали в столичный зоосад из Китая в 2019 году. Это было сделано в рамках двустороннего соглашения, которое было заключено между зоопарком Москвы и Центром по разведению панд в Чэнду. Согласно договору, Жуи и Диндин проведут в столичном зоопарке 15 лет. В пути панд сопровождали специалисты, которые обеспечили спокойствие и комфорт животных во время многочасового перелета. В поездку для Жуи и Диндин подготовили набор продуктов, среди которых обожаемый пандами бамбук и особые смеси.