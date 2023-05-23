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СМИ: Задержан диверсант, устроивший поджог на ж/д станции Электрозаводская в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
СМИ: Задержан диверсант, устроивший поджог на ж/д станции Электрозаводская в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Восточный административный округ, район Соколиная Гора Карта всех событий

Правоохранители задержали злоумышленника, который поджег оборудование на железнодорожной станции Электрозаводская в Москве. Информация об этом появилась в СМИ во вторник, 23 мая.

Диверсантом оказался ранее судимый 22-летний мужчина. Он признался, что искал подработку. Ему в социальных сетях написал неизвестный и предложил за диверсию 15 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения», сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на перегоне Электрозаводская — Сортировочная 8 мая. Злоумышленник поджег шкафы с оборудованием на перегоне, которое использовалось для управления светофорами. На месте происшествия нашли бутылки с зажигательной смесью. Поезда продолжили следовать по графику, несмотря на диверсию.

Похожий инцидент произошел в Подмосковье 24 апреля. Группа злоумышленников пыталась поджечь релейные ящики. На момент прибытия полиции шкафы потухли без помощи людей. Оборудование не пострадало.

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