Минтруд предложил отказаться от привязки размера пособия по безработице к МРОТ

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В Министерстве труда и социальной защиты (Минтруда) России предложили отказаться от привязки размера пособия по безработице к МРОТ в законопроекте «О занятости населения». Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

— Пособие по безработице не может быть выше максимальной величины пособия по безработице и ниже минимальной величины пособия по безработице, — следует из комментария к новой поправке.

Установление максимального и минимального размера пособия предлагал принятый в первом чтении законопроект, который внесли группа депутатов, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Законопроект был одобрен Госдумой в середине марта. Так, он предлагает приравнять максимальный размер пособия по безработице к МРОТ, выплата будет сделана в первые три месяца. А во вторые три месяца выплата составит 50 процентов МРОТ. Так, минимальный размер пособия предложили сделать равным 30 процентам МРОТ, передает РБК.

Ранее в Минтруде разработали поправки к Трудовому кодексу. Благодаря им у работодателей станет больше оснований для выплаты компенсаций по задержке заработной платы.