В больнице имени С.С. Юдина появилась новая рентген-операционная

Фото: сайт мэра Москвы

В городской клинической больнице (ГКБ) имени С.С. Юдина появилась новая, высокотехнологичная рентген-хирургическая операционная. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что главным направлением операционной будет неотложная помощь пациентам с острым инфарктом миокарда и инсультом. Операционная расположилась на первом этаже главного корпуса больницы. Это позволит своевременно оказывать больным экстренную помощь. Благодаря новейшему ангиографическому комплексу, врачи смогут максимально точно исследовать просветы сосудов и полостей органов пациента. Кроме того, это позволит отслеживать ход операции.

— Расширяем возможности для проведения высокотехнологичных операций на сосудах в Москве. Для этого открыли новую рентген-хирургическую операционную в больнице имени С.С. Юдина — это третья подобная операционная в медучреждении, — отметила Анастасия Ракова.

Заммэра также уточнила, что появление подобных дополнительных хирургических инструментов позволит увеличить объем оказываемой медицинской помощи. По ее словам, новейший аппарат рентгенографии обладает сниженной нагрузкой излучения. Лучевое воздействие на пациентов будет минимальным. Кроме того. операционная оснащена аппаратом ЭКМО для поддержки кровообращения, системой оптико-когерентной томографии, которая позволит максимально точно определить заболевание сосудов, сообщил сайт мэра Москвы.

Ранее совместно с компанией «Генериум» Москва проведет два клинических исследования в области гематологии для дальнейшего импортозамещения зарубежного препарата.