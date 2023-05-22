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Москва проведет клинические исследования в области гематологии на базе столичных медучреждений

Лейла Алиева
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Москва проведет клинические исследования в области гематологии на базе столичных медучреждений
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Совместно с компанией «Генериум» Москва проведет два клинических исследования в области гематологии для дальнейшего импортозамещения зарубежного препарата. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Правительство Москвы выделило шесть миллионов рублей для поддержки проведения исследований препарата, направленного на лечение хронической идиопатической тромбоцитопенической пурпуры — аутоиммунного гематологического заболевания, связанного с усиленным разрушением элементов крови тромбоцитов, участвующих в процессах ее свертывания, — рассказала она.

Данный препарат является современным биоаналогом зарубежного. Он назначается при лечении пациентов с тяжелым течением заболевания. Исследования проведут в центрах, созданных на базе ведущих городских клиник: Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова и Городской клинической больницы имени С. П. Боткина, передает официальный сайт мэра Москвы.

Свыше 500 исследований новых лекарств провели в столице за последние три года. Для ученых в городе работает целая экосистема. Фармацевтические компании могут выбирать центры для своих исследований порядка из 90 больниц и поликлиник.

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