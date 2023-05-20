Собянин: Более 500 исследований новых лекарств провели в Москве за последние три года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Свыше 500 исследований новых лекарств провели в столице за последние три года. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сегодня международный День клинических исследований. Москва — флагман этих научных изысканий в России уже более 20 лет, — сказал он.

Для ученых в городе работает целая экосистема. Фармацевтические компании могут выбирать центры для своих исследований порядка из 90 больниц и поликлиник. Кроме того, для специалистов клинических исследований в городе разработана система обучения и повышения квалификации, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Напомним, что в Москве сформировали экосистему для проведения клинических исследований лекарств. Таким образом столичные власти поддерживают фармацевтическую отрасль и налаживают импортозамещение, чтобы обеспечить жителей всеми необходимыми лекарственными препаратами.

По итогам первого месяца поставок Московский эндокринный завод передал столичным медицинским учреждениям 300 тысяч упаковок лекарств. Поставки производятся в рамках заключенного в 2021 году офсетного контракта.