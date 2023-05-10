Экосистему для проведения клинических исследований лекарств сформировали в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Москве сформировали экосистему для проведения клинических исследований лекарств. Об этом в среду, 10 мая, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Для этого у нас, по сути, работает целая экосистема для проведения клинических исследований лекарств — это возможность для фармкомпании выбрать центр для проведения исследований из почти 90 больниц и поликлиник, — сказала она.

Таким образом столичные власти поддерживают фармацевтическую отрасль и налаживают импортозамещение, чтобы обеспечить жителей всеми необходимыми лекарственными препаратами, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно мэр города Сергей Собянин сообщил, что по итогам первого месяца поставок Московский эндокринный завод передал столичным медицинским учреждениям 300 тысяч упаковок лекарств. По его словам, завод начал предоставлять свою продукцию в апреле 2023 года. Поставки производятся в рамках заключенного в 2021 году офсетного контракта.

До конца года в столице планируется завершить модернизацию столичных поликлиник, ввести в эксплуатацию четыре флагманских центра больниц, развивать проактивное диспансерное наблюдение, а также продолжать цифровизацию медицины.