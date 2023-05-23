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Одиннадцатиклассник ударил сверстницу ножом во время последнего звонка под Волгоградом

Лейла Алиева
Происшествия
Одиннадцатиклассник ударил сверстницу ножом во время последнего звонка под Волгоградом
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Выпускник 11-го класса напал с ножом на одноклассницу во время линейки в честь последнего звонка в поселке Иловля Волгоградской области. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Во время проведения школьной линейки в образовательном учреждении районного поселка Иловля Волгоградской области учащийся 11-го класса нанес удар предметом, конструктивно схожим с перочинным ножом, выпускнице 11-го класса, — рассказал источник.

По данным РИА Новости, школьница жива, ее жизни ничего не угрожает.

Похожий случай произошел в московской школе в начале марта, когда 17-летняя девушка ударила ножом 13-летнего мальчика в туалете образовательного учреждения. Известно, что мальчик регулярно задирал десятиклассницу и ей это не нравилось. В какой-то момент она принесла в школу канцелярский нож, чтобы напасть на обидчика.

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