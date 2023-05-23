Юрист Кофанов рассказал, что делать при задержке заработной платы
Юрист Дмитрий Кофанов рассказал, что делать, если задерживают зарплату.
Он напомнил, что существует статья 236 Трудового кодекса (ТК), согласно которой при задержке заработной платы работодатель обязан выплатить деньги с учетом компенсации. Она составляет 1/150 от ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки.
Эксперт добавил, что невыплата зарплаты относится к правонарушениям. Работник имеет право подать жалобу в прокуратуру или инспекцию труда.
Кофанов добавил, что жаловаться в инспекцию труда эффективно, когда невыплата происходит в отношении не менее десяти сотрудников или 10 процентов от численности компании. Если зарплату не выплачивают одному человеку, то эффективнее обращаться в органы прокуратуры.
Также работник имеет право, если ему задерживают зарплату или иные выплаты на срок более пятнадцати дней, подать письменное заявление о приостановлении работы, передает «Радио 1».
17 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о росте реальных зарплат россиян на три процента по итогам прошлого года, передает ФАН.
В Министерстве труда разработали поправки к Трудовому кодексу. Благодаря им у работодателей станет больше оснований для выплаты компенсаций по задержке заработной платы. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе министерства.