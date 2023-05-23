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Приметы и советы

Юрист Кофанов рассказал, что делать при задержке заработной платы

Ирина Игнатенко
Общество
Юрист Кофанов рассказал, что делать при задержке заработной платы
Фото: Unsplash

Юрист Дмитрий Кофанов рассказал, что делать, если задерживают зарплату.

Он напомнил, что существует статья 236 Трудового кодекса (ТК), согласно которой при задержке заработной платы работодатель обязан выплатить деньги с учетом компенсации. Она составляет 1/150 от ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки.

Эксперт добавил, что невыплата зарплаты относится к правонарушениям. Работник имеет право подать жалобу в прокуратуру или инспекцию труда.

Кофанов добавил, что жаловаться в инспекцию труда эффективно, когда невыплата происходит в отношении не менее десяти сотрудников или 10 процентов от численности компании. Если зарплату не выплачивают одному человеку, то эффективнее обращаться в органы прокуратуры.

Также работник имеет право, если ему задерживают зарплату или иные выплаты на срок более пятнадцати дней, подать письменное заявление о приостановлении работы, передает «Радио 1».

17 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о росте реальных зарплат россиян на три процента по итогам прошлого года, передает ФАН.

В Министерстве труда разработали поправки к Трудовому кодексу. Благодаря им у работодателей станет больше оснований для выплаты компенсаций по задержке заработной платы. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе министерства.

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