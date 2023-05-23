Жених за 10 миллионов: в столице задержали мошенницу из брачного агентства

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Сотрудники полиции в Москве задержали сотрудницу брачного агентства, которая обещала клиенткам подобрать женихов за крупную сумму денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 23 мая.

По ее словам, преступления происходили в 2021 году. Злоумышленница с коллегами организовала брачное агентство, которое обещало клиенткам услуги по личностному росту, а также подбор женихов. Жертвами банды стали как минимум три женщины, одна из которых заплатила аферистам более миллиона рублей, вторая — пять миллионов 900 тысяч рублей, а третья перевела компании более десяти миллионов. Однако свои обязательства компания не исполнила: после получения денег офис конторы в центре столицы закрылся, а агенты перестали выходить на связь. Потерпевшие обратились в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники правоохранительных органов задержали одну из подозреваемых. Ею оказалась жительница столицы. Она находится под подпиской о невыезде.

Полиция продолжает поиск соучастников фигурантки, а также проверяет задержанную на причастность к аналогичным преступлениям.

Другое мошенничество произошло в Подмосковье. Группа аферистов под видом газовиков украла у пенсионера крупную сумму денег.