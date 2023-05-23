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Стали известны темы выпускных спектаклей 16 Международной летней театральной школы СТД РФ

Оксана Васильева
Общество
Стали известны темы выпускных спектаклей 16 Международной летней театральной школы СТД РФ
Фото: Пресс-служба мероприятия

С 13 по 16 июля публичные показы пяти выпускных спектаклей 16 Международной летней театральной школы пройдут на популярных театральных площадках Москвы и Подмосковья — в Театральном центре СТД РФ «На Страстном», в Боярских палатах СТД РФ, в Истринском драматическом театре и Московском областном театре драмы и комедии.

Режиссер Александра Рудик выбрал для постановки произведение Сэмюэла Беккета «Взгляд, обращенный вовнутрь». Анна Иванова-Брашинская – книгу Тоона Теллегена «Письма только для своих». Александр Кузин – рассказы Аркадия Аверченко, Кирилл Вытоптов – «Историю красоты» и «Историю уродства» Умберто Эко. А Александр Артемов представит спектакль-эксперимент, посвященный миру животных.

16 Международная летняя театральная школа будет проходить с 20 июня по 18 июля 2023 года в доме творчества СТД РФ «Звенигород». В ней примут участие молодые профессиональные актеры из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Летняя театральная школа имеет внушительную географию и освоила практически все виды и жанры сценического искусства. За долгую историю существования проекта его участниками были свыше 1000 актеров из 60 стран и более 100 российских городов. В этом году участниками Школы станут 95 молодых артистов из 10 стран и 60 городов России.

Бессменным идейным вдохновителем и художественным руководителем Школы все эти годы является председатель СТД РФ, народный артист России, Александр Калягин.

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