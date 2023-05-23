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Конференция «Туризм Москвы: новые горизонты» прошла в столице

Павел Иванов
Город
Конференция «Туризм Москвы: новые горизонты» прошла в столице
Фото: сайт мэра Москвы

В конференции «Туризм Москвы: новые горизонты» приняли участие более 300 ведущих экспертов индустрии гостеприимства. Организаторами конференции выступил Комитет по туризму в рамках проекта «Московский туристический хаб». Об этом во вторник, 23 мая, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму столицы Евгений Козлов.

— Для правительства Москвы важно создавать эффективные инструменты развития туристической отрасли и адаптировать программы под потребности бизнеса. Мостуризм открыт для предложений и готов тесно взаимодействовать с отраслевым сообществом, — отметил он.

Он также добавил, что в мероприятии приняли участие отельеры, экскурсионные гиды и представители туроператоров. На обсуждение были вынесены развитие гостиничного бизнеса, бизнес-миссии, которые проводит Мостуризм за рубежом, развитие кадрового потенциала и повышение престижа работы в туризме среди молодежи, а также поговорили о новых формах взаимодействия с медицинскими организациями, сообщает сайт мэра Москвы.

Тем временем столичные власти совместно с представителями туристического бизнеса активно работают над привлечением туристов из стран Ближнего Востока.

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