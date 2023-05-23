Незаконную пристройку к дому 1903 года постройки ликвидировали в центре Москвы

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Москва, улица Остоженка, 14/2, подъезд 1 Карта всех событий

Незаконную пристройку к многоквартирному жилому дому 1903 года постройки в историческом центре Москвы на улице Остоженка выявили сотрудники Госинспекции по недвижимости. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

— К нежилым помещениям на уровне первого и второго этажа, принадлежащих на праве собственности частному лицу, возведены пристройки общей площадью 120,1 квадратного метра, — рассказал он.

По словам Ивана Боброва, данные пристройки на исходном поэтажном плане отсутствовали, а разрешительная документация на реконструкцию здания не оформлялась. Земельный участок на месте самостроя также не был предоставлен.

Суд признал постройки самовольными и обязал собственника уничтожить самострой. Сейчас все постройки ликвидированы, а характеристики самого дома приведены в порядок, заключил Бобров.

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