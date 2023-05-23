Четверо рабочих в Мытищах погибли в коллекторе от отравления газом

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Московская область, Мытищи, улица Борисовка Карта всех событий

В Подмосковье четверо рабочих погибли в коллекторе при откачке воды. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Трагедия произошла 22 мая у жилого дома на улице Борисовке в Мытищах. В коллекторе обнаружили тела четверых рабочих, которые откачивали из него воду. По предварительным данным, мужчины могли отравиться угарным газом, так как у них не было средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения работ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, изъяли документы и запросили необходимые экспертизы.

Другой рабочий погиб на стройке на северо-западе Москвы. На стройке на Шелепихинской набережной на мужчину обрушились газобетонные блоки. От полученных травм он скончался на месте.