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Продюсерский проект Бекмамбетова возглавил топ просмотров в США

Павел Иванов
Общество
Продюсерский проект Бекмамбетова возглавил топ просмотров в США
Фото: roscongress / Валентина Певцова

Триллер «Пропавшая» (Missing), продюсером которого выступает российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, возглавил рейтинг самых просматриваемых фильмов в США на стриминговом сервисе Netflix. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе киностудии «Базелевс».

— За два дня после появления на платформе фильм «Пропавшая» обошел по просмотрам новый боевик «Мать» с Дженнифер Лопес в главной роли и «Мужчина по имени Отто» с Томом Хэнксом, — говорится в сообщении.

В «Базелевсе» рассказали, что «Пропавшая» в итоге собрала в прокате 45 миллионов долларов при бюджете семь миллионов долларов. Эта новая картина стала продолжением триллера «Поиск», который вышел в 2018 году. Главную роль в новом фильме исполнила актриса Сторм Рид, известная по сериалу «Эйфория», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Netflix пытается исказить историю, показав царицу Древнего Египта Клеопатру темнокожей. Трейлер картины вышел еще в апреле, уже тогда лента подверглась острой критике в Египте. Там напомнили, что Клеопатра имела македонское происхождение.

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