Рэпера Моргенштерна могут оштрафовать на 500 тысяч рублей

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

В отношении рэпера Моргенштерна* составлен административный протокол. Музыканту грозит штраф в размере 500 тысяч рублей. Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

По данным Telegram-канала Mash, протокол составлен по статье «Злоупотребление свободой массовой информации» из-за отсутствия пометок о том, что он является иностранным агентом. За это Моргенштерну* грозит штраф в размере 500 тысяч рублей.

В ответ на это музыкант подал иск в Замоскворецкий районный суд столицы с требованием исключить его из списка иностранных агентов.

Ранее с подобными исками в суды уже обращались Максим Галкин* и певица Земфира*.

*Внесены в список иностранных агентов.