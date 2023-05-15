Адвокат Жорин рассказал, как Галкин и Земфира могут снять с себя статус иноагентов

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Шоумен Максим Галкин* и певица Земфира Рамазанова* пытаются в судебном порядке оспорить статус иностранных агентов. О том, каким образом можно снять себя такой статус и преуспеют ли в этом селебрити, «Вечерней Москве» рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

По его словам, есть два основных способа снять с себя иноагентский статус. Первый — добиться через суд признания того, что внесение персоны в реестр иноагентов было незаконным. Именно это и пытаются сделать Галкин и Земфира.

Если же оспорить это не удалось (а такое, как отмечает Жорин, происходит в большинстве случаев), то остается только один путь.

— Второй вариант — это устранить те основания, по которым лицо было внесено в список иностранных агентов, — утверждает адвокат. — Судебный процесс как раз и позволит понять эти основания. Поскольку когда человека вносят в список иноагентов, он об этом узнает из публикаций на официальном ресурсе Минюста или последующих вопросов со стороны СМИ.

В ходе судебного процесса Галкин и Земфира смогут получить более подробное обоснование того, почему их признали иноагентами. Однако, как отмечает Жорин, порой причины иноагентства «натянуты», из-за этого совершенно непонятно, как их устранять.

Шансы Галкина и Земфиры оспорить свои иноагентские статусы, по оценке адвоката, низкие.

— В законе предусмотрено устранение оснований (которые привели к включению в реестр иноагентов — прим. «ВМ»). То есть гипотетически такой вариант есть. Но на практике и внесение в реестр, и исключение из списка — это, скорее, некая административная составляющая, нежели процедурная и законная, — заключил собеседник «ВМ».

Максима Галкина внесли в реестр иноагентов 16 сентября прошлого года. В Минюсте сообщили, что юморист осуществляет политическую деятельность. В ответ на это Галкин заявил, что политикой он никогда не занимался, но «на протяжении 28 лет увлекается политической сатирой».

Певица Земфира попала в реестр 10 февраля 2023 года. В ведомстве заявили, что она выступала в поддержку Украины, а также давала концерты в недружественных странах, где делала призывы против российской СВО.

*Максим Галкин и Земфира Рамазанова внесены Минюстом РФ в список иностранных агентов.