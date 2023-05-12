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Приметы и советы

Земфира через суд потребовала от Минюста снять с нее статус иноагента

Евгений Жуков
Общество
Земфира через суд потребовала от Минюста снять с нее статус иноагента
Фото: YouTube/Zemfira

Российская певица Земфира Рамазанова* подала иск к Министерству юстиции РФ с требованием снять с нее статус иностранного агента. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

— В суд поступил иск Рамазановой З. Т. к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов, — цитирует слова пресс-службы ТАСС.

Там также добавили, что дата заседания по иску пока не назначена.

Минюст включил знаменитую певицу в реестр иноагентов 10 февраля 2023 года. В ведомстве заявили, что артистка выступала в поддержку Украины, а также давала концерты в недружественных странах, где делала призывы против российской спецоперации. В ведомстве также добавили, что знаменитость получала поддержку от иностранных источников.

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал убрать с отечественных онлайн-платформ антироссийскую музыку. Некоторые артисты уже прокомментировали такое предложение.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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