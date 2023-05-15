Максим Галкин подал в суд с требованием снять с него статус иноагента

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Максим Галкин* подал иск на Мининистерство юстиции России в Замоскворецкий суд Москвы. Артист собирается оспорить решение ведомства о его включении в реестр физлиц — иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 15 мая.

— Дело зарегистрировано судом 11 мая, дата его рассмотрения пока не назначена, — цитирует сообщение РИА Новости.

Максима Галкина внесли в реестр иностранных агентов агентов 16 сентября прошлого года. Как уточнили в Минюсте РФ, юморист осуществляет политическую деятельность.

Комментируя свой статус юморист заявил, что политикой он никогда не занимался. По его словам, он уже «на протяжении 28 лет увлекается политической сатирой». Галкин уточнил, что около десяти лет назад давал на Украине концерты и получал за это оплату.

Писатель Захар Прилепин отреагировал на включение Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Он заявил, что время певицы Аллы Пугачевой давно ушло, а ее супруг своим поведением предал собственного отца. Прилепин считает произошедшее с телеведущим логичным финалом.

*Признан иноагентом на территории РФ.